Италия

Француз близок к переходу в стан новичка итальянской Серии А.

Французский полузащитник Франк Рибери, известен по выступлениям в мюнхенской Баварии, стал на шаг ближе к переходу в итальянскую Салернитану.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, француз уже согласовал условия личного контракта с руководством Салернитаны.

По информации источника, француз подпишет контракт с итальянским клубом на один год — до лета 2022. В финансовом плане стороны сошлись на сумме 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Сообщается, что новичок Серии А уверен в подписании французского ветерана. Объявить о переходе могут в ближайшие часы.

Напомним, последним клубом Рибери была итальянская Фиорентина, которую француз покинул в начале лета по обоюдному согласию сторон.