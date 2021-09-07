Италия

38-летний француз высказался о подписании контракта с новичком Серии А.

Накануне бывший атакующий полузащитник сборной Франции, Баварии и Фиорентины Франк Рибери подписал контракт с итальянской Салернитаной на правах свободного агента.

38-летний француз прокомментировал свое решение остаться в Серии А, заявив о нежелании завершать профессиональную карьеру на данном этапе своей жизни.

"Я по-прежнему чувствую себя прекрасно. Во мне есть страсть, и я хочу не просто играть в футбол, но и помогать команде. Когда у меня "закончится бензин", то соберу вещи и отправлюсь домой".

"Если я здесь, значит, у меня все еще есть мотивация и желание отдавать всего себя на поле. Еще не пришло время завершать карьеру, ведь я живу футболом. Если бы я жил ради денег, меня бы здесь не было", — заявил Рибери в интервью BBC.

Отметим, что контракт Франка Рибери с Салернитаной рассчитан до конца сезона-2021/22 с возможностью продления еще на один год.