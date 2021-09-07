Италия

Тео Эрнандес может сменить клубную прописку уже в зимнее ТО.

Манчестер Сити нацелился нацелился на французского защитника Милана Тео Эрнандеса.

Как сообщает издание Calciomercato, руководство "горожан" намерено усилить свой состав французским защитником уже в зимнее трансферное окно.

По информации источника, проявляет интерес к защитнику и французский ПСЖ, однако никакой конкретики о потенциальном уходе француза из Милана не сообщается.

В текущем сезоне футболист провел за итальянский клуб два матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт Тео с Миланом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику Милана Кессье.