Франция

Полузащитник итальянского Милана Франк Кессье может перебраться во Францию.

Французский ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику Милана Франку Кессье.

Как сообщает издание Footmercato, на футболиста также претендует лондонский Тоттенхэм, однако ПСЖ находится ближе к подписанию футболиста.

По данным источника, Милан не будет удерживать футболиста и, скорее всего, продаст его в зимнее трансферное окно, чтобы избежать ухода в качестве свободного агента.

Напомним, Контракт Кессье с Миланом рассчитан до конца июня 2022 года. Футболист просит слишком высокую зарплату для продолжения сотрудничества.