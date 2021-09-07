Полузащитник итальянского Милана Франк Кессье может перебраться во Францию.
Франк Кессье. Фото Getty Images
07 сентября 2021, 10:50
Французский ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику Милана Франку Кессье.
Как сообщает издание Footmercato, на футболиста также претендует лондонский Тоттенхэм, однако ПСЖ находится ближе к подписанию футболиста.
По данным источника, Милан не будет удерживать футболиста и, скорее всего, продаст его в зимнее трансферное окно, чтобы избежать ухода в качестве свободного агента.
Напомним, Контракт Кессье с Миланом рассчитан до конца июня 2022 года. Футболист просит слишком высокую зарплату для продолжения сотрудничества.