Италия

Райан Гравенберх может перебраться в Турин.

Туринский Ювентус проявляет интерес к полузащитнику амстердамского Аякса Райану Гравенберху.

Как сообщает издание Calciomercato, туринский клуб намерен подписать нидерландского полузащитника в зимнее трансферное окно. Никакой официальной информации о финансовой составляющей потенциального перехода нет.

Райан Гравенберх является воспитанником Аякса. В этом сезоне он провел семь матчей за клуб во всех турнирах, забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Кьеллини назвал защитника, в котором видит своего преемника в Ювентусе.