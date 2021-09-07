Райан Гравенберх может перебраться в Турин.
Райан Гравенберх. Фото Getty Images
07 сентября 2021, 14:50
Туринский Ювентус проявляет интерес к полузащитнику амстердамского Аякса Райану Гравенберху.
Как сообщает издание Calciomercato, туринский клуб намерен подписать нидерландского полузащитника в зимнее трансферное окно. Никакой официальной информации о финансовой составляющей потенциального перехода нет.
Райан Гравенберх является воспитанником Аякса. В этом сезоне он провел семь матчей за клуб во всех турнирах, забил два мяча.
Ранее сообщалось, что Кьеллини назвал защитника, в котором видит своего преемника в Ювентусе.