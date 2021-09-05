Италия

Опытный центрбек — о футболисте, который может его заменить.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини выделил Мануэля Аканжи из дортмундской Боруссии. Он видит в нем своего потенциального преемника в стане туринцев.

"Мне всегда интересно наблюдать за Аканжи, так как ему есть куда прибавить, и, на мой взгляд, он приближается к тому возрасту, в котором он достигнет своего пика, но ему все еще нужен этот последний шаг.

Когда я выйду на пенсию, то в Ювентусе появится место...", — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Отметим, что в прошлом сезоне швейцарский защитник провел 41 матч на клубном уровне, отметившись двумя забитыми голами.

Напомним, что ранее Джорджо Кьеллини продлил контракт с Ювентусом до лета 2023 года.