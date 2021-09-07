Италия

Будущее испанского хавбек остается под вопросом.

Атакующий полузащитник Милана Самуэль Кастильехо мог сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, которое все еще открыто в некоторых странах.

26-летнего испанца связывали с возможным переездом в московский ЦСКА, однако, как сообщает журналист Даниэле Лонго, футболист продолжит защищать цвета "россонери".

По информации источника, предложение российского клуба оказалось крайне неудовлетворительным для Милана, поэтому Кастильехо остается в Серии А.

В прошлом сезоне испанский хавбек провел в футболке "россонери" 43 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 4 результативные передачи.

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