Италия

Датский защитник был незаменимой частью обороны команды в прошлом сезоне.

Успехи итальянского Милана на внутренней арене образца прошлого сезона отчасти были связаны с качественным выступлением центрального защитника "россонери" Симона Кьера, который в свои 32 года отыграл 39 матчей на сезон, забив при этом один гол и отдав две голевые передачи.

Однако, уже в конце текущего сезона Милан столкнется с завершением действующего контракта с датским футболистом, поэтому уже сейчас руководство клуба серьезно обеспокоилось необходимостью продлить соглашение со своим ключевым исполнителем.

"Красно-черные" со своей стороны предлагают игроку еще один дополнительный год отношений с незначительным улучшением материальной части, однако сам Кьер еще не принял решения о своем будущем, поэтому переговорный процесс продолжает находиться в подвешенном состоянии.