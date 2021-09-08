Италия

Нападающий Ювентуса рискует пропустить центральный матч тура в Серии А.

Сентябрьская международная пауза рискует обернуться для туринского Ювентуса потерей ключевого футболиста в линии атаки.

Нападающий Федерико Кьеза появился на поле в составе национальной команды Италии в матче против сборной Швейцарии (0:0) всего на полчаса игрового времени во втором тайме, однако завершил игру с повреждением.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, исходя из данных своих источников внутри лагеря команды Роберто Манчини, врачи "Скуадры Адзурры" опасаются, что травма футболиста может оказаться более тяжелой, чем казалось на первый взгляд.

По предположению специалистов, игрок рискует пропустить матч ближайшего тура итальянской Серии А, в котором туринский Ювентус будет играть на Сан Паоло против неаполитанского Наполи. Игра состоится 11 сентября.