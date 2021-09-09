Италия

Итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини не планирует менять клубную прописку в ближайшее время.

Итальянский полузащитник римской Ромы Лоренцо Пеллегрини готов продлить контракт с "волками".

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, клуб и футболист достигли предварительного соглашения о продлении контракта.

По информации источника, по новому соглашению Пеллегрини будет получать около трех миллионов евро и один миллион в виде бонусов. При этом, будет удален пункт об отступных за итальянца в размере 25 миллионов евро. О сроках нового соглашения никаких данных нет.

Стоит отметить, что нынешнее соглашение игрока с клубом истекает летом 2022 года.



В минувшем сезоне Серии А Пеллегрини провел за Рому 34 матча, забил семь голов, отдал шесть результативных передач.

