Италия

Форвард Милана дал интервью в своем репертуаре

Нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович готовится сыграть свой первый поединок в новом сезоне, однако это совершенно не мешает ему продолжать давать колкие комментарии в ответ на вопросы журналистов о трофеях, которые до сих пор так и не побывали в его руках.

В частности, речь идет о Золотом мяче, как призе для футболиста, отметившегося наиболее выдающимися достижениями за один год.

"Грущу ли я из-за того, что не выигрывал Золотой мяч? Это Золотой мяч должен грустить обо мне.

Считаю ли я себя от этого менее достойным, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду? Если вы имеете в виду внутренние качества, то я точно не хуже них.

В глубине души я думаю, что я — лучший игрок в мире", — заключил 39-летний футболист.

Напомним, что весной этого года опытный швед продлил контракт с Миланом еще на один сезон.