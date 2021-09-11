Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках третьего тура итальянской Серии А Аталанта в домашних стенах уступила Фиорентине (1:2).

Фиорентина в первой половине игры играла активнее хозяев и даже смогла выйти вперед. На 33 минуте главная звезда команды Душан Влахович реализовал 11-метровый удар.

Второй тайм для Аталанты начался с еще одного пенальти в их ворота. К мячу подошел все тот же Влахович и снова переиграл Спортьелло — 0:2.

На 65 минуте матча арбитр снова указал на пенальти. На сей раз его заработали бергамаски. Сапата с точки не промазал. Итоговый счет — 1:2.

Аталанта — Фиорентина

Голы: Сапата, 65 — Влахович, 33, 49

Аталанта: Спортьелло, Дзаппакоста, Паломино, Толои, Гимшити, Мехле (Гозенс, 50), Иличич, Фройлер, Пашалич, Пессина, Пикколи, Сапата, Миранчук (Малиновский, 50).

Фиорентина: Терраччано, Венути (Одриосола, 25), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан (Кастровилли, 76), Торрейра (Амрабат, 66), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Сапонара, 66).

Предупреждения: Мехле, Сапата, Бонавентура, Игор Жулио, Миленкович, Гозенс, Одриосола.