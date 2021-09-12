Италия

Специалист не особо доволен ситуацией с подбором игроков в команде.

Главный тренер Аталанта Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от Фиорентины в рамках Серии А (1:2).

"Мы играли в свою игру. Были некие трудности, которые настигли нас в первом тайме, и они изменили ход матча. Игра была неплохой, поэтому, даже если поражение оставит сожаления и разочарование, мы должны смотреть на картину в целом, и моя команда снова добьется успеха в этом сезоне.

Фиорентина — очень сильная команда, и мы хорошо сыграли против них. Мы убеждены, что результат был решен не совсем понятными действиями арбитров. Надеюсь, что вскоре мы получим больше ясности, потому что мы не понимаем, каковы правила".

"Этим летом состав в определенном смысле стал более укомплектованным. Мы видели, что Дзаппакоста выступил очень хорошо, в то время как я думаю, что у Копмайнерса есть отличные качества.

Я искренне ожидал, что мы подпишем еще одного нападающего, но клуб либо не смог этого сделать, либо решил довериться игрокам, которые уже есть. Мы должны максимально использовать то качество, которое у нас есть, и я убежден, что если мы будем играть так, как сегодня вечером, мы снова добьемся успеха.

Последние три года мы играем с одними и теми же нападающими. Я действительно думаю, что команда стала сильнее на всех остальных позициях и может доставить нам удовлетворение в этом сезоне", — сказал Гасперини.

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