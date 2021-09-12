Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках третьего тура итальянской Серии А миланский Интер проводил гостевой поединок против генуэзской Сампдории, однако не смог достичь необходимого результата, дважды упустив лидерство по счету по ходу поединка.

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги вынуждены довольствоваться одним набранным очком, поскольку финальный свисток зафиксировал ничью (2:2).

Обзор матча:

Сампдория — Интер 2:2

Голы: Йосида, 33, Ауджелло, 47 — Димарко, 18, Мартинес, 44.



Сампдория: Аудеро — Берешински, Колли, Йосида, Ауджелло (Мурру, 78) — Кандрева, Торсби, Силва (Торрегросса, 89), Дамсгор (Верре, 78) — Квальярелла (Аскильдсен, 67), Капуто.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Димарко (Думфрис, 68) — Дармиан, Барелла, Брозович (Видаль, 54), Чалханоглу (Сенси, 68), Перишич (Д’Амброзио, 54) — Джеко, Мартинес (Корреа, 54).

Предупреждения: Торсби, Берешински, Колли, Силва — Брозович, Джеко, Корреа, Видаль.