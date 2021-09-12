Италия

Украинский полузащитник сыграл не лучшим образом.

Специя в рамках поединка третьего тура чемпионата Италии принимала на своем поле Удинезе и уступила со счетом 0:1.

Популярный статистический портал SofaScore оценил игру участников поединка.

Виктор Коваленко получил оценку 6,7 балла, что оказалось наименьшим показателем среди игроков основы его команды.

Украинский полузащитник отыграл 62 минуты, после чего его заменили.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.