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Милан - Лацио, getty images
12 сентября 2021, 22:27
В центральном матче третьего тура элитного дивизиона чемпионата Италии Милан уверенно обыграл римский Лацио.
Хозяева поля открыли счет в концовке первой половины игры, а уже во втором тайме Златан Ибрагимович поставил точку.
Обзор матча:
Милан — Лацио 2:0
Голы: Леау, 45+2, Ибрагимович, 67
Милан: Меньян — Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес — Тонали, Кессье (Бакайоко, 61, Беннасер, 74) — Леау (Ибрагимович, 60), Браим Диас (Балло-Туре, 80), Флоренци (Салемакерс, 61), — Ребич.
Лацио: Рейна — Марушич (Лаццари, 64) , Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Лейва, Милинкович-Савич (Башич, 74), Луис Альберто — Педро (Рауль Моро, 84), Иммобиле (Мурики,84), Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 64).
Предупреждения: Марушич , Рейна, Луис Альберто, Хисай — Бакайоко .