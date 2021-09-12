В центральном матче третьего тура элитного дивизиона чемпионата Италии Милан уверенно обыграл римский Лацио.

Хозяева поля открыли счет в концовке первой половины игры, а уже во втором тайме Златан Ибрагимович поставил точку.

Обзор матча:

Милан — Лацио 2:0
Голы: Леау, 45+2, Ибрагимович, 67

Милан: Меньян — Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес — Тонали, Кессье (Бакайоко, 61, Беннасер, 74) — Леау (Ибрагимович, 60),  Браим Диас (Балло-Туре, 80), Флоренци (Салемакерс, 61), — Ребич.

Лацио: Рейна — Марушич (Лаццари, 64) , Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Лейва, Милинкович-Савич (Башич, 74), Луис Альберто — Педро (Рауль Моро, 84), Иммобиле (Мурики,84), Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 64).

Предупреждения: Марушич , Рейна, Луис Альберто, Хисай  — Бакайоко .