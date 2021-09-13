Италия

"Волки" вырвали победу в компенсированное время.

Рома в рамках поединка третьего тура чемпионата Италии принимала на своем поле Сассуоло и добилась победы со счетом 2:1.

Римляне открыли счет на 37 минуте благодаря точному удару Кристанте, но гости восстановили паритет в начале второго тайма.

Рома смогла дожать соперника лишь в компенсированное время — голом, который стал 2000 для команд Моуриньо, отметился Эль Шаараваи.

Отметим, что данная победа стала для Моуриньо 1000 на посту главного тренера.

Рома — Сассуоло 2:1

Голы: Кристанте, 37, Эль Шаарави, 90+1 — Джуричич, 57

Рома: Руй Патрисиу — Карсдорп (Рейнолдс, 89), Манчини, Рожер, Винья — Дзаньоло (Шомуродов, 74), Пеллегрини, Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Кристанте, Верету (Карлес Перес, 74) — Абрахам.

Сассуоло: Консильи — Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио — Берарди (Дефрель, 77), Джуричич (Траоре, 84), Бога (Кирьякопулос, 89), Фраттези (Айхан, 84) — Лопес, Распадори (Скамакка, 46).

Предупреждения: Ибаньес, Кристанте — Кирикеш