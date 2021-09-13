Италия

Серб продолжит выступать в составе "фиалок", однако, в новом соглашении будет присутствовать пункт о возможности ухода.

Фиорентина намерена сохранить лидера атак клуба Душана Влаховича, предложив сербу новый контракт.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на слова главного тренера "фиалок" Винченцо Итальяно, клуб и футболист близки к продлению нынешнего соглашения, однако с пунктом о возможном уходе.

"Влахович вскоре продлит с нами контракт. Я уверен, что это вопрос времени. Переговоры продолжаются", — сообщил тренер Фиалок Винченцо Итальяно.

В нынешнем сезоне Влахович забил пять мячей в четырех матчах Фиорентины во всех турнирах, а в прошлом стал одним из лучших бомбардиров Серии A с 21 голом.