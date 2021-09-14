Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка чемпионата Италии.

Болонья в рамках поединка третьего тура итальянской Серии А на своем поле минимально обыграла приехавшую в гости Верону со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке был забит в концовке матча на 80-й минуте, а его автором стал Сванберг, которому ассистировал Арнаутович.

Обзор матча:

Болонья — Верона 1:0

Гол: Сванберг, 80.

Болонья: Скорупски — Хики, Бонифаци, Медель, Де Сильвестри — Домингес, Сванберг, Сориано — Барроу (Сансоне, 68), Орсолини (Ольсен, 68), Арнаутович (Сантандер, 90+2).

Верона: Монтипо — Давидович (Маньяни, 46), Гюнтер, Казале (Чеккерини, 75) — Фараони, Илич (Лазанья, 84), Тамезе (Хонгла, 61), Лазович — Барак, Капрари (Кансильери, 75) — Симеоне.

Предупреждения: Домингес — Барак, Чеккерини, Фараони.