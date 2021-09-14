Италия

Эузебио Ди Франческо покинул пост наставника Вероны.

В итальянской Серии А состоялась первая тренерская отставка в новом сезоне.

Верона на официальном сайте объявила объявила об отставке главного тренера команды Эузебио Ди Франческо.

Как сообщает клубная пресс-служба, вместе с итальянцем в отставку ушел весь его тренерский штаб.

Примечательно, Ди Франческо возглавил Верону в начале июня этого года, следовательно итальянец проработал в клубе всего три месяца.

Стоит отметить, что после трех сыгранных матчей нынешнего сезона Верона идет на 19-ой позиции в Серии А, на набрав турнирных пунктов.



