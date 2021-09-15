Италия

Аргентинский форвард туринского клуба близок к продлению контракта.

Некоторое время назад была информация о том, что Ювентус хочет продлить контракт с Пауло Дибалой. Однако, аргентинец заявил, что хочет получать заплату, как у Де Лигта.

Форвард туринцев Пауло Дибала прокомментировал переговорный процесс с клубом, заявив, что готов продлить нынешнее соглашение.

"Надеюсь, что скоро подпишу свой новый контракт с Ювентусом. Все стороны хотят одного, поэтому я уверен.

Мы вернулись к переговорам прошлым летом, я хочу остаться, и мы проведем новую встречу в следующие несколько дней", — цитирует аргентина журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Стоит отметить, что действующий договор аргентинца с клубом истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала забил два гола в трех матчах Ювентуса во всех турнирах.