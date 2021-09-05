Италия

Продление контракта Пауло Дибалы с Ювентусом зависит от зарплаты аргентинца.

Переговоры Ювентуса с представителями Пауло Дибалы в очередной раз зашли в тупик — резюмирует Football Italia сообщения в итальянских СМИ.

Дибала хочет, чтобы его зарплата соответствовала уровню защитника Матейса де Лигта, являющегося одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, Юве пока на такое пойти не готов.

"Чистая" зарплата голландца составляет 8 миллионов евро в год, но с учетом многочисленных бонусов де Лигт может заработать 12 миллионов. Максимум же, который Ювентус предлагает Дибале (с учетом бонусов) — 9 миллионов.

В минувшем сезоне Дибала сыграл за Ювентус 26 матчей во всех турнирах (5 голов). В нынешнем на его счету 2 матча в Серии А (1 гол).