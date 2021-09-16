Футболисты туринского клуба восстановились от повреждений.
Федерико Кьеза. Фото Getty Images
16 сентября 2021, 15:15
Полузащитники Ювентуса Федерико Кьеза и Федерико Бернардески вернулись к тренировкам в составе туринского клуба.
Как сообщает клубная пресс-служба, оба футболиста восстановились от своих повреждений и вернулись в общую группу команды.
Сообщается, что оба полузащитника должны успеть набрать форму к матчу чемпионата против Милана, который состоится в этот уик-энд.
Напомним, матч Ювентус – Милан запланирован на воскресение, 19 сентября. Старт встречи в Турине ожидается в 21:45 по киевскому времени.