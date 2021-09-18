Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сассуоло в рамках поединка четвертого тура элитного дивизиона чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и уступил с минимальным счетом.

"Быки" забили в конце матча благодаря точному удару Пьяцы и заработали три балла.

Обзор матча:

Сассуоло — Торино 0:1

Гол: Пьяца, 83

Сассуоло: Консильи — Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Траоре, 65) — Джуричич (Дефрель, 87), Лопес, Бога (Кирьякопулос, 65), Фраттези (Харруи, 75) — Берарди, Распадори (Скамакка, 65).

Торино: Милинкович-Савич — Синго (Войвода, 77), Родригес, Джиджи, Бремер — Айна (Ансальди, 52), Прат (Линетти, 64), Брекало (Пьяца, 77), Лукич — Побега (Мандрагора, 77), Санабрия.

Предупреждения: Бремер, Айна, Родригес