Италия

О возможности трансфера сообщит агент футболиста.

Центральный защитник туринского Ювентуса Маттейс де Лигт в прошлом сезоне прошел через серию травм и заболевание COVID-19, поэтому так и не смог окончательно закрепить за собой место в стартовом составе в борьбе против представителей легендарной связки Бонуччи – Кьеллини.

Как итог, обладатель премии Golden Boy образца 2018-го года уже начал задумываться о смене места работы.

Во всяком случае, именно с акцентом на этот тезис сделал свое недавнее выступление перед прессой скандально известный агент футболиста Мино Райола.

"Маттейс де Лигт — один из лучших центральных защитников в Европе. Он может покинуть Ювентус в конце сезона. Трансферный рынок иногда срабатывает так, что может поспособствовать его уходу из клуба", — сказал представитель игрока, параллельно намекнув на возможное желание "Старой Синьоры" высвободить достаточный объем средств для новых приобретений.

Напомним, что за де Лигта двумя годами ранее "зебры" отдали нидерландскому Аяксу 85,5 млн евро.