Колумбийский полузащитник, скорее всего, продлит контракт с туринским клубом.
Хуан Куадрадо. Фото Getty Images
18 сентября 2021, 09:58
Колумбийский полузащитник туринского Ювентуса Хуан Куадрадо близок продлению контракта с клубом.
Как сообщает издание Goal, руководство итальянского клуба подготовило новый контракт для полузащитника — до июня 2023.
По информации источника, стороны подпишут новое соглашение в начале октября. Никаких финансовых деталей не сообщается.
Стоит отметить, что действующее соглашение колумбийца в клубом закончится летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Ювентус готов продлить контракт с аргентинским форвардом Пауло Дибалой.