Италия

Колумбийский полузащитник, скорее всего, продлит контракт с туринским клубом.

Колумбийский полузащитник туринского Ювентуса Хуан Куадрадо близок продлению контракта с клубом.

Как сообщает издание Goal, руководство итальянского клуба подготовило новый контракт для полузащитника — до июня 2023.

По информации источника, стороны подпишут новое соглашение в начале октября. Никаких финансовых деталей не сообщается.

Стоит отметить, что действующее соглашение колумбийца в клубом закончится летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов продлить контракт с аргентинским форвардом Пауло Дибалой.