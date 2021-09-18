Италия

Агент футболистов рассказал о их будущем.

Известный футбольный агент Мино Райола рассказал, что Аллесио Романьоли может перейти в Ювентус, а Маттейс де Лигт может покинуть "старую сеньору".

"Эти парни — в списке лучших защитников Европы. Контракт Романьоли с Миланом истекает летом, а у Маттейса контракт с Юве.

Могут ли они сыграть вместе? Конечно могут. Но будьте осторожны. Де Лигт летом может уйти. Так построен рынок", — сказал Райола.

Отметим, что контракт Де Лигта с Ювентусом рассчитан до лета 2024 года. Его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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