Агент футболистов рассказал о их будущем.
Романьоли, де Лигт и Райола, Football.ua
18 сентября 2021, 14:59
Известный футбольный агент Мино Райола рассказал, что Аллесио Романьоли может перейти в Ювентус, а Маттейс де Лигт может покинуть "старую сеньору".
"Эти парни — в списке лучших защитников Европы. Контракт Романьоли с Миланом истекает летом, а у Маттейса контракт с Юве.
Могут ли они сыграть вместе? Конечно могут. Но будьте осторожны. Де Лигт летом может уйти. Так построен рынок", — сказал Райола.
Отметим, что контракт Де Лигта с Ювентусом рассчитан до лета 2024 года. Его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
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