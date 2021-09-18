Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Миланский Интер в матче четвертого тура итальянской Серии А на своем поле разгромил приехавшую в гости Болонью со счетом 6:1.

Подопечные Симоне Индзаги отправили в ворота соперника по три мяча в каждом из таймов, а соперник смог отметиться "голом престижа" под занавес встречи.

Обзор матча:

Интер — Болонья 6:1

Голы: Мартинес, 6, Шкриниар, 30, Барелла, 34, Весино, 54, Джеко, 63, 68 — Теате, 86.

Интер: Ханданович — Шкириниар, де Врей (Раноккья, 67), Бастони (Коларов, 74) — Брозович (Гальярдини, 74) — Думфрис, Барелла, Весино, Димарко — Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).

Болонья: Скорупски — Де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56) — Домингес (ван Хойдонк, 69), Сванберг (Виньято, 56) — Сков, Сориано, Сансоне (Барроу, 56) - Арнаутович.

Предупреждения: Де Сильвестри, Хики, Дейкс.