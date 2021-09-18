Италия

Состоялся очередной поединок четвертого тура итальянской Серии А.

Миланский Интер в матче четвертого тура итальянской Серии А на своем поле разгромил приехавшую в гости Болонью со счетом 6:1.

Уже на шестой минуте Мартинес вывел "неррадзури" вперед, после чего до перерыва в воротах гостей расписались Шкриниар и Барелла. В начале второго тайма результативным ударом отметился Весино, а затем за пять минут дубль оформил вышедший на замену Джеко. Точку в матче поставил Теате, который забил гол престижа для Болоньи на 86-й минуте.

После четырех туров Интер набрал 10 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, а у Болоньи семь баллов и седьмая строчка.

Интер — Болонья 6:1

Голы: Мартинес, 6, Шкриниар, 30, Барелла, 34, Весино, 54, Джеко, 63, 68 — Теате, 86.

Интер: Ханданович — Шкириниар, де Врей (Раноккья, 67), Бастони (Коларов, 74) — Брозович (Гальярдини, 74) — Думфрис, Барелла, Весино, Димарко — Корреа (Джеко, 29), Мартинес (Санчес, 67).

Болонья: Скорупски — Де Сильвестри (Теате, 74), Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 56) — Домингес (ван Хойдонк, 69), Сванберг (Виньято, 56) — Сков, Сориано, Сансоне (Барроу, 56) - Арнаутович.

Предупреждения: Де Сильвестри, Хики, Дейкс.