Италия

"Бергамаски" добыли трудную победу на выезде.

Аталанта в рамках поединка четвертого тура чемпионата Италии отправилась в гости к Салернитане и добилась минимальной победы.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини поразили ворота соперника ближе к концу встречи усилиями Дувана Сапаты.

Руслан Малиновский провел на поле 58 минут, но записал свою фамилию в протокол только из-за желтой карточки.

Салернитана — Аталанта 0:1

Гол: Сапата, 75

Салернитана: Белец — Страннберг, Дьомбер, Гальоло (Богдан, 68), Раньери (Ярошиньски, 61) — Кешрида, Рибери (Оби, 46), Кулибали, Кулибали, Джурич (Нванкво, 74) — Гондо (Бонаццоли, 61).

Аталанта: Муссо — Мехле, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Госенс (Пеццелла, 90) — Фройлер, Малиновский (Дзаппакоста, 58), Пашалич (Копмейнерс, 46) — Сапата, Миранчук (Иличич, 46).

Предупреждения: Джурич, Раньери, Оби — Мехле, Толой, Демирал, Малиновский