Италия

Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Беек может сменить клуб уже в январе.

Руководство миланского Интера проявляет интерес к полузащитнику Манчестер Юнайтед Донни ван де Бееку.

Как сообщает издание Calcio Mercato, полузащитник сборной Нидерландов может перебраться в Италию уже в зимнее трансферное окно.

По информации источника, и сам Ван Де Беек не против смены клуба в январе, так как хочет получать больше игрового времени.

Никаких финансовых деталей потенциального трансфера не сообщается. Ожидается, что боссы миланского клуба подготовят запрос о полноценном переходе.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен продлить контракт с Лингардом.