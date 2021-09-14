Англия

Английский полузащитник Джесси Лингард еще не определился со своим будущим.

Руководство Манчестер Юнайтед продолжает работу над продлением контракта с английским полузащитником Джесси Лингардом.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира в Twitter, клуб хочет продлить контракт с футболистом, однако, полузащитник раздумывает над уходом из клуба из-за недостатка игровой практики.

К слову, ранее была информация о том, что Лингард уже отклонил одно предложение МЮ по новому контракту.

Стоит отметить, что действующий контракт англичанина с "красными дьяволами" подписан до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что до конца года настроен подписать новый контракт с Бруну Фернандешем. Склоняется к продлению договора и Поль Погба.