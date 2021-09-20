Италия

Наставник Милана Стефано Пиоли подвел итоги ничейного матча.

Милан вырвал ничью у Ювентуса в матче четвертого тура итальянской Серии А.

Наставник миланского клуба Стефано Пиоли подвел итоги ничейной игры, заявив, что его команда могла добыть победу.

Мы приехали за победой. Ювентус был лучше в первые 20 минут, был более собран и сосредоточен, но мы продолжали играть и действовали гораздо лучше к концу матча, были моменты, чтобы победить, так что в целом это хорошая игра.

Мы действовали против Ювентуса, а это Дибала, Мората, Алекс Сандро, Бонуччи, Кьеллини. Мы показали хороший футбол. Пропустили, сделав слишком много наивных ошибок, это позволило Ювентус глубоко защищаться и контратаковать в первом тайме.

Как всегда, Милан не испытывал недостатка в желании, характере, настрое и мужестве, так что мы продолжали искать пути к победе по ходу матча.

Возможно, в прошлом сезоне нам требовалась вера не то чтобы в чудо, чтобы победить в этом матче, но точно вера в некоторую удачу. Теперь мы должны понимать, что находимся на этом уровне и должны бороться за победу до самого конца. Мне понравилась наша смелость, мы готовы были рискнуть и проиграть, стремясь к победе", — приводит слова Пиоли Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Милан.