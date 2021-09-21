Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии-2021/22.

В заключительном поединке четвертого тура итальянской Серии А Наполи одержал разгромную победу над Удинезе на выезде.

Подопечные Лучано Спаллетти отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, благодаря чему они набрали в свой актив суммарно 12 очков и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии впервые с февраля 2018 года.

Обзор матча:

Удинезе - Наполи 0:4

Голы: Осимхен 24, Ррахмани 35, Кулибали 52, Лосано 84

Удинезе: Сильвестри, Бекао, Нуйтинк, Самир, Молина (Соппи 86), Арслан (Самарджич 72), Уолас, Стригер-Ларсен (Зеегелаар 72), Деулофеу (Бето 64), Пуссетто, Перейра (Макенго 64)

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи (Дзаноли 86), Ангисса, Руис (Унас 81), Политано (Лосано 71), Элмас, Инсинье (Зелински 71), Осимхен (Петанья 81)

Предупреждения: Самир, Молина — Руи