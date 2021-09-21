Италия

В преддверии финального свистка арбитр назначил пенальти в ворота обеих команд.

Завершился стартовый поединок пятого тура итальянской Серии А, в котором Болонья принимала на своем поле Дженоа.

Команды продемонстрировали результативный футбол, что стало возможным благодаря двум назначенным пенальти в заключительном отрезке противостояния при счете 1:1.

Сперва на 85-й минуте Арнаунович реализовал одиннадцатиметровый и, казалось бы, принес Болонье победу, но спустя всего несколько минут уже в ворота хозяев назначили пенальти, который безошибочно исполнил Кришито.

Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.

Болонья — Дженоа 2:2

Голы: Хики, 49, Арнаутович, 85 (пен.) — Дестро, 55, Кришито, 89 (пен.)

Болонья: Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 80), Сориано, Сванберг (Сансоне, 80), Домингес, Арнаутович, Орсолини (Ольсен, 64), Барроу (Виньято, 64).

Дженоа: Сиригу, Камбьязо (Гильоне, 80), Максимович, Бани (Ванхойсден, 80), Кришито, Бадель, Эрнани (Пандев, 68), Фарес (Портанова, 59), Ровелла (Бехрами, 46), Дестро, Каллон.

Предупреждения: Домингес, Бонифаци, Медель - Фарес, Дестро, Бехрами, Ванхойсден