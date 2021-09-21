Италия

Первое результативное действие для украинца в нынешнем сезоне за Аталанту.

В поединке пятого тура итальянской Серии А Аталанта принимает на своем поле Сассуоло.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте благодаря Робину Госенсу, при этом ассистировал немецкому хавбеку атакующий полузащитник Руслан Малиновский.

Для 28-летнего украинца этот ассист стал первым результативным действием в нынешнем сезоне за Аталанту.

Напомним, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал Руслана Малиновского в команду на матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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