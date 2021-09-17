ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию список футболистов, которые могут сыграть против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Тренерский штаб сборной Украины определился со списком игроков, которые примут участие в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2022 года.

В этом списке не нашлось место для полузащитника Аталанты Руслана Малиновского.

Также был оглашен резервный список игроков, которые в дальнейшем могут присоединиться к сборной Украины.

Напомним, что в 9 октября сборная Украины сыграет на выезде против сборной Финляндии, а уже 12 октября на своем поле примет Боснию и Герцеговину.