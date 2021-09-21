Италия

Вашему вниманию результаты двух матчей Серии А, состоявшихся 21 сентября.

В поединке пятого тура итальянской Серии А действующий чемпион страны, миланский Интер, отправился в гости к Фиорентине, пережившей летом изменения на тренерском мостике.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "фиалок", за которых забитым мячом отметился Соттиль на 23-й минуте, однако в дальнейшем события в матче разворачивались не в пользу хозяев.

Во второй половине встречи Дармиан, Джеко и Перишич перевернули ход встречи в пользу Интера и одержали в итоге гостевую победу со счетом 3:1.

Фиорентина — Интер 1:3

Голы: Соттиль, 23 — Дармиан, 52, Джеко, 55, Перишич, 87

Фиорентина: Драговски, Настасич, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Кальехон, 84), Данкан (Кокорин, 84), Торрейра (Амрабат, 66), Бенасси (Одриосола, 66), Влахович, Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 74).

Интер: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 66), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 84), Барелла (Весино, 70), Джеко (Санчес, 70), Лаутаро (Димарко, 83).

Предупреждения: Гонсалес - Шкриньяр, Дармиан, Чалханоглу

Удаление: Гонсалес, 78

В параллельном матче Аталанта, в стартовом составе которой вышел Руслан Малиновский, принимала на своем поле Сассуоло.

Украинский полузащитник бергамасков провел на поле 63 минуты, когда был заменен после полученной желтой картчоки, но это не помешало ему отметиться голевой передачей в моменте с первым голом и предголевой — в моменте со вторым голом.

Что касается результата поединка, то финальный свисток зафиксировал победу Аталанты со счетом 2:1.

Аталанта — Фиорентина 2:1

Голы: Госенс, 3, Дзаппакоста, 37 — Берарди, 44

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Мэле, 69), Толои, Джимсити, Демирал, Госенс (Песселлья, 69), де Рон, Пессина (Пашалич, 84), Копмейнерс, Малиновский (Иличич, 63), Сапата (Пикколи, 84).

Сассуоло: Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Бога (Распадори, 60), Маньянелли (Харруи, 60), Фраттези (Лопес, 82), Траоре (Джуричич, 67), Берарди, Дефрель (Скамакка, 82).

Предупреждения: Малиновский, Песселлья - Феррари, Лопес

