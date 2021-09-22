Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках пятого тура итальянской Серии А Салернитана поделила очки с Вероной (2:2).

В первом тайме Верона сделала серьезную заявку на победу в игре. Никола Калинич напомнил о своих бомбардирских качествах и оформил дубль.

Однако уже под конец первой половины встречи Гондо один мяч отыграл, а Кулибали на 76 минуте счет сравнял — 2:2.

Салернитана — Верона 2:2

Голы: Гондо, 45+2, Кулибали, 76 — Калинич, 7, 29

Салернитана: Белец, Страннберг, Дьомбер, Гальоло, Раньери (Ди Таккьо, 89), Кешрида, Рибери (Кастанос, 88), Кулибали (Дзортеа, 89), Кулибали, Нванкво (Джурич, 58), Гондо (Бонаццоли, 74).

Верона: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Маньяни (Казале, 46), Лазович (Четин, 90), Барак, Онгла, Илич (Тамез, 46), Калинич (Симеоне, 56), Капрари (Бесса, 66).

Предупреждения: Калинич, Маньяни, Гальоло, Кулибали, Давидович.