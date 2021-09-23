Италия

Завершились два матча чемпионата Италии.

В рамках пятого тура итальянской Серии А завершились еще два поединка.

Сампдория в домашних стенах с крупным счетом уступила Наполи — 0:4.

В первом тайме команда из Генуи пропустила дважды. Авторами голов стали Осимхен и Руис. Во второй половине встречи голами отличились тот же Осимхен и Зелиньски.

Сампдория — Наполи 0:4

Голы: Осимхен, 10, 50, Руис, 39, Зелиньски, 59

Сампдория: Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 71), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Дамсгор, Адриен Силва (Экдаль, 55), Торсбю (Аскильдсен, 71), Куальярелла (Торрегросса, 55), Капуто (Чьерво, 84).

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани (Манолас, 48), Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 68), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Политано, 68), Лосано (Петанья, 81), Осимхен (Унас, 82).

Предупреждения: Дамсгор, Депаоли, Манолас. В параллельной игре Торино дома расписал мировую с Лацио (1:1).

Первый тайм, на удивление, прошел под полную диктовку команды из Турина. Лацио лишь несколько раз опасно пробивал по воротам Милилнковича-Савича.

Во втором тайме ситуация не сильно изменилась. Торино атаковал, а римляне защищались. На 76 минуте одна из атак Торино завершилась точным ударом от Пьяцы. Но Лацио в концовке встречи заработал пенальти, который реализовал Иммобиле.

Торино — Лацио 1:1

Голы: Пьяца, 76 — Иммобиле, 90+1

Торино: Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Джиджи, Бремер, Айна (Ансальди, 62), Линетти (Ринкон, 74), Брекало (Пьяца, 74), Мандрагора (Лукич, 62), Побега, Санабрия.

Лацио: Рейна, Марушич (Ладзари, 62), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 46), Акпа-Акпро (Мурики, 79), Катальди (Лейва, 70), Иммобиле, Фелипе Андерсон, Моро (Педро, 46).

Предупреждения: Мандрагора, Айна, Брекало, Марушич, Милинкович-Савич, Луис Фелипе.