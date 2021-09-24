Италия

Форвард продолжает показывать отличную игру.

В рамках пятого тура итальянской Серии А Лацио в гостевом поединке сумел вырвать ничью у Торино (1:1).

Клуб из Турина выглядел лучше, нежели "орлы", но упустили победу в конце игры. Чиро Иммобиле реализовал пенальти на 90+1 минуте.

Форвард сборной Италии на данный момент лидирует в гонке бомбардиров Серии А. На его счету шесть голов в пяти играх.

Педро из Кальяри и Джеко из Интера занимают второе место с 4 голами. Третье место у Пеллегрини, Верету, Лаутаро, Осимхена и Влаховича — по 3.

Что касается Лацио, то клуб идет на седьмой строчке с 8 очками в своем активе.

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