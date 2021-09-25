Украинец забил дебютный мяч в текущем сезоне.
Руслан Малиновский, Faisal
25 сентября 2021, 19:47
В рамках шестого тура итальянской Серии А миланский Интер дома принимает бергамскую Аталанту.
Уже на старте поединка подопечные Симоне Индзаги открыли счет. После заброса от Бареллы с правого фланга в центр штрафной Лаутаро уверенно переправил мяч в сетку.
Однако в середине первой половины игры гости отыгрались. Малиновский получил мяч от Сапаты и шикарным выстрелом издали записал на свой счет дебютный мяч в текущем сезоне чемпионата Италии.
К слову, через восемь минут Руслан помог Аталанте выйти вперед. На его удар среагировал Ханданович, но первым на мяче оказался Толой, который и переправил мяч в сетку.
Присоединяйтесь к нашей текстовой онлайн-трансляции матча Интер — Аталанта.