Италия

Украинец забил дебютный мяч в текущем сезоне.

В рамках шестого тура итальянской Серии А миланский Интер дома принимает бергамскую Аталанту.

Уже на старте поединка подопечные Симоне Индзаги открыли счет. После заброса от Бареллы с правого фланга в центр штрафной Лаутаро уверенно переправил мяч в сетку.

Однако в середине первой половины игры гости отыгрались. Малиновский получил мяч от Сапаты и шикарным выстрелом издали записал на свой счет дебютный мяч в текущем сезоне чемпионата Италии.

К слову, через восемь минут Руслан помог Аталанте выйти вперед. На его удар среагировал Ханданович, но первым на мяче оказался Толой, который и переправил мяч в сетку.

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