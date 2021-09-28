Италия

Специалист рассказал о матче против Интера.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью против Интера в Лиге чемпионов (0:0).

"Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю. Думаю, что сегодня обе команды показали хороший футбол. Не стоит сегодня говорить об арбитрах.

Травма Траоре — случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол. Я думаю, что он получил серьезную травму. Не знаем, насколько она серьезна. Мы теряем сильного футболиста. Жаль его, потому что он — молодой и талантливый игрок.

Я думаю, что, когда Педриньо заменил Траоре, он сыграл грандиозный матч, как и Тете. Как знать, может быть, с Траоре мы бы сегодня и проиграли. Очень жаль, что такой молодой футболист получил травму".

"Интер ментально сильнее, чем мы. Даже когда Шахтер долго владел мячом, Интер не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0. Мы не думаем о Реале сейчас. Мы думаем о матче против Динамо в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне Динамо выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними.

Как решать проблемы с нападающим? У нас есть Фернандо, Дентиньо, восстанавливается Жуниор Мораес. И у нас есть Педриньо. Мне очень нравится, как он играет на этой позиции. Когда я вчера сказал, что Интер — грандиозная команда, я не врал, а сказал правду. Считаю, что одно очко для Шахтера — это очень престижный результат.

У Интера были хорошие шансы, чтобы забить гол. Но играли две сильные команды, и сегодня мы увидели очень качественный футбол", — сказал Де Дзерби.

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