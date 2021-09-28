В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома расписал нулевую ничью с миланским Интером.

Football.ua, по традиции, предлагает выбрать лучшего игрока "горняков" в прошедшей игре.

 

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