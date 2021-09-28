Другое 28 сентября 2021, 21:59 Кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Интера? "Горняки" расписали мировую с Интером. ФК Шахтер 28 сентября 2021, 21:59 В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома расписал нулевую ничью с миланским Интером. Football.ua, по традиции, предлагает выбрать лучшего игрока "горняков" в прошедшей игре. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Интер Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте