Италия

Стефано Пьоли получил мощное усиление для подбора стартового состава.

За несколько дней до гостевого поединка в рамках седьмого тура итальянской Серии А против бергамаской Аталанты, к обойме Милана примкнул опытный центральный защитник Симон Кьер.

32-летний футболист был вынужден пропустить 11 дней из-за мышечного повреждения, полученного в середине текущего месяца, из-за чего он не смог принять участие в поединках против Венеции (2:0) и Специи (2:1) в рамках чемпионата, а также игры против мадридского Атлетико (1:2) в Лиге чемпионов УЕФА.

Отметим, что Милан на данный момент идет вторым в турнирной таблице, еще не познав поражений на внутренней арене в новом сезоне, а Аталанта расположилась на седьмой строчке, на расстоянии в пять очков от "россонери".

Матч Аталанта — Милан состоится 3 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.