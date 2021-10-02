Италия

Домашнюю арену клубов будут готовить к финальной части Лиги наций.

Октябрьская международная пауза принесет нам противостояния в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА, местом проведения которых станут две итальянские арены: Альянц Стэдиум в Турине и Джузеппе Меацца / Сан Сиро в Милане.

Поскольку полуфинальные игры международного турнира начнутся уже в следующую среду, домашний стадион Интера и Милана будет принимать игру Италии против Испании, то спортивные арены необходимо привести в соответствующее состояние, пожертвовав тем самым домашними матчами их клубов-хозяев.

Поскольку Ювентус в рамках седьмого тура Серии А будет проводить туринское дерби в гостях у Торино, то с его базовым стадионом проблем при подготовке возникнуть не должно.

А вот в отношении второй спортивной площадки организаторам пришлось пойти на нестандартный шаг, и сделать запрос в адрес организаторов национального первенства об изменении порядка проведения матчей с участием "нерадзурри" и "россонери".

Так, подопечные Симоне Индзаги сыграют в гостях против Сассуоло в субботу, 2 октября, а коллектив Стефано Пьоли отправится в гости к бергамаской Аталанте в воскресенье, 3 октября.

Примечательно данное решение тем, что впервые за всю историю проведения матчей Интера и Милана на Джузеппе Меацца / Сан Сиро, клубы в одном туре национального первенства не будут играть на данной арене.

Кроме того, изменения в графике команд привело к тому, что в 23-м туре "змеи" сыграют домашний матч против Венеции, а "красно-черные" также дома будут играть против туринского Ювентуса, что вновь заставит организаторов разводить по разным дням эти две игры. К слову, уже через несколько суток после этих поединков, Интер и Милан сыграют между собой в дерби на все том же стадионе.