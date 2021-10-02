Италия

Гол Локателли принес "старой сеньоре" победу в туринском дерби.

В матче седьмого тура чемпионата Италии Торино на своем поле принимал Ювентус.

Обе команды достаточно резво начали поединок, но первыми опасный момент создали подопечные Массимилиано Аллегри. На 3-й минуте Мойзе Кин опередил соперника и ворвался в штрафную, но не сумел точно нанести удар в дальний угол.

А через пару минут шанс отличиться был у Маккенни — Рабио ворвался с левого фланга, отдал в центр штрафной, но мяч зацепил Бремера и срикошетил на ногу Уэстону. Американец пробил, но мимо ворот.

Постепенно хозяева стали перехватывать мяч и идти в атаку, однако удары были очень неточными. Первая серьезная угроза для Щесны была лишь на 22-й минуте — Айна очень сильно кинул мяч из-за боковой линии, перебросил всех защитников Ювентуса, но Лукич головой не сумел отправить мяч в сетку.

"Старой сеньоре" было достаточно непросто сдерживать игроков Торино, которые не боялись играть в отборе и идти вперед. В конце первого тайма "быки" были близки к голу, но Щесны сумел парировать удар Мандрагоры.

На вторую половину встречи Аллегри решил выпустить Куандрдо вместо Кина, и эта замена сразу же обострила игру "старой сеньоры". Он создавал сложности защитникам Торино и был близок к голу на 56-й минуте — Хуан мощно пробил, но Милинкович-Савич сумел поймать мяч в руки.

Было заметно, что подопечные Ивана Юрича начинают уставать и не всегда успевают за соперниками. В таких ситуациях они начинали играть грубо, что за пару минут привело к желтым карточкам Лукича и Мандррагоры.

Менеджер "быков" пытался взбодрить команду, выпустив свежих игроков, но это не помогало — моментов у Торино практически не было. Когда было сыграно уже 80 минут поединка, хозяева поля практически остановились — им не хватало сил бороться с соперниками.

И это сыграло на руку Ювентусу, который начал развивать быстрые атаки, одна из которых завершилась голом. На 86-й минуте Локателли, которого оставили совершенно без присмотром, получил мяч от Кьезы и пробил точно в ворота.

В компенсированное время Ювентус мог удвоить преимущество, но после удала Кулусевски мяч попал в стойку и отлетел от ворот. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу команды Массимилиано Аллегри.

Таким образом, Ювентус сумел взять три очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А (11 очков). Торино расположился на десятой строчке, имея в своем активе 8 баллов.

Торино – Ювентус – 0:1

Голы: ... – Локателли, 86.

Торино: Милинкович-Савич – Зима, Бремер, Родригес – Синго, Побега, Мандрагора, Айна (Ансальди, 65) – Лукич (Линетти, 66), Брекало (Ринкон, 84) – Санабрия (Базелли, 76).

Ювентус: Щесны – Данило, де Лигт, Кьеллини, Сандро – Маккенни, Локателли, Рабио – Кьеза (Жорже, 89), Кин (Куадрадо, 46), Бернардески (Кулусевски, 80).

Предупреждения: Санабрия (56), Лукич (62), Мандрагора (65) – Кьеллини (82).