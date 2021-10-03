Вашему вниманию видео разгрома подопечных Маурицио Сарри.
Фото: ФК Болонья
03 октября 2021, 16:30
В рамках 9 тура итальянской Серии А Болонья принимала на своем поле Лацио.
Подопечные Синиши Михайловича добыли уверенную победу над "орлами", забив три безответных мяча в ворота римского клуба.
Видео голов и обзор матча:
Болонья: Скурпоски — Де Сильвестри, Хики (Бонифаци, 89), Сумаоро, Теате — Мендель, Сориано, Сванберг, Домингес — Арнаутович (Сантандер, 85), Барроу (Виньято, 89).
Лацио: Рейна — Хисай (Лаццари, 58), Фелипе, Ачерби — Луис Альберто (Акпа-Акпро, 71), Милинкович-Савич (Башич, 58), Лейва (Катальди, 71), Фелипе Андерсон, Марушич — Педро, Мурики (Патрик, 80).
Предпреждения: Милинкович-Савич, Сумаоро, Педро, Лаццари, Луис Фелипе, Де Сильвестри.
Удаление: Ачерби, 76.