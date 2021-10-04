Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Аталанта в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Милан и потерпела поражение со счетом 2:3.

Подопечные Стефано Пьоли отправили в ворота соперника три мяче, и только после этого бергамаски пришли в себя и отыграли два гола.

Обзор матча:

Аталанта — Милан 2:3

Голы: Сапата 86, Пашалич 90+3 — Калабрия 1, Тонали 43, Леау 78

Аталанта: Муссо — Демирал (Копмейнерс, 46), Паломино, Джимсити — Дзаппакоста, Фройлер (Пашалич, 87), Де Роон, Мехле (Мюриэль, 56), Малиновский (Иличич, 56), Пессина (Песселья, 24) — Сапата.

Милан: Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80) — Тонали (Беннасер, 80) Кессье, Салемакерс, Браим Диас (Мессиас, 74) Леау (Пеллегри, 90) — Ребич.

Предупреждения: Де Рон — Диас, Томори, Мессиас, Леау.