Италия

Клуб осуждает действие фанатов, который выкрикивали неприятные слова в адрес сенегальца.

Фанаты Фиорентины оскорбили Калиду Кулибали на расовой почве во время поединка в минувшее воскресенье.

"Фиалки" осудили поведение болельщиков и делают все, чтобы виновные были наказаны.

"Фиорентина самым решительным образом осуждает инциденты расизма, имевшие место во время воскресного матча с Наполи.

Генеральный менеджер Джо Бароне лично извинился перед Наполи и игроками, которые подверглись этим постыдным и невыносимым выкрикам после матча, от имени клуба.

Фиорентина уже предоставила полиции все видеоматериалы и другие ресурсы, чтобы гарантировать, что лица, ответственные за гнусные песнопения, установлены.

Как только соответствующие органы определят виновных, Фиорентина запретит им посещать стадион и надеется, что все другие клубы сделают то же самое, помимо обеспечения того, чтобы все правила применялись единообразно для всех.

Президент Комиссо и все сотрудники Фиорентины уже давно ведут борьбу с расизмом и всеми формами дискриминации и разочарованы тем, что невежество и глупость небольшой группы людей позорили не только клуб, но и город Флоренцию, для которых мультикультурализм и интеграция — основные ценности", — гласит заявление Фиорентины.

Смотреть видео голов и обзор матча Фиорентина — Наполи вы можете смотреть на Football.ua.